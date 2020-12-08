ليبيريا تستفتي على تقليص ولاية الرئيس

اصطف الليبيريون أمام مراكز الاقتراع بأنحاء البلاد اليوم للاستفتاء على مجموعة من التعديلات الدستورية، بينها تقليص ولاية رئيس الجمهورية إلى خمس سنوات والسماح بازدواج الجنسية.

وإلى جانب التعديلات الدستورية، تجرى انتخابات على نصف مقاعد مجلس الشيوخ الثلاثين، وهو وعد قدمته الرئيسة السابقة إلين جونسون سيرليف سلف الرئيس الحالي جورج ويا.

وقالت شخصيات معارضة إنه لم يتم بذل جهود كافية لتوعية الناخبين بالأسئلة التي يطرحها الاستفتاء، مثل اختصار فترات الرئاسة إلى خمس سنوات نزولا من ست، وتعديل عضوية مجلس الشيوخ من سبع سنوات إلى تسع.

المصدر: "رويترز"