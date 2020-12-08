الغذاء والدواء الأمريكية: لقاح "فايزر" يلبي المعايير المطلوبة

خلصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" إلى أن لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا يفي بمعايير النجاح المطلوبة، مما يمهد الطريق لبدء توزيع اللقاح هذا الأسبوع.

وسلط تقرير الـFDA الضوء على العديد من فوائد اللقاح المعروفة، ومن بينها تقليل خطر الإصابة بكوفيد-19 بشكل مؤكد بعد سبعة أيام على الأقل من أخذ الجرعة الثانية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الفائدة الأخرى تتمثل في تقليل مخاطر الإصابة بالفيروس بعد الجرعة الأولى وقبل الجرعة الثانية، وأن هناك فائدة أخرى واضحة تتمثل في تقليل مخاطر الإصابة بالفيروس في أي وقت بعد أخذ الجرعة الأولى.

وستقوم لجنة خارجية من المستشارين العلميين بمراجعة تقرير الإدارة يوم الخميس، مع تحليل مصاحب من مصنعي اللقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: "وول ستريت جورنال"