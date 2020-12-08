البرلمان الإيراني ينشر قانون "صيانة المصالح الوطنية" وروحاني يحجم عن توقيعه

أخطر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صحيفة إيران الرسمية بنشر قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات وصيانة المصالح الوطنية الإيرانية" ليصبح نافذا من تاريخ نشره.

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وكتب قاليباف إلى مدير الصحيفة: نظرا لانتهاء الموعد النهائي المنصوص عليه في المادة 1 من القانون المدني، وعملا بالملاحظة التالية للمادة 1 من القانون المذكور، نعلن صدور "قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية" ونخطركم بضرورة نشره في الجريدة الرسمية.

وأحجم الرئيس الإيراني حسن روحاني عن توقيع القانون وإبلاغه إلى الأجهزة المعنية، بما فيها وزارة الخارجية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية للتنفيذ، وانتهت أمس الاثنين المهلة القانونية المتاحة للموافقة عليه.

وأعلنت الحكومة معارضتها للقانون وقال روحاني إنه يضر بالجهود الدبلوماسية فيما صادق عليه مجلس صيانة الدستور، المعني بالموافقة على التشريعات القانونية وقال مجلس الأمن القومي إن القانون لا يضر بالمصالح الإيرانية.

المصدر: RT