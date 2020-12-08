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الاتحاد الأوروبي يرحب بسحب بريطانيا بنودا خلافية من معاهدة الخروج

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الاتحاد الأوروبي يرحب بسحب بريطانيا بنودا خلافية من معاهدة الخروج
Reuters
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رحب نائب رئيس المفوضية الأوروبية بسحب بريطانيا للبنود التي تنتهك اتفاق الانسحاب البريطاني في مشروع قانون الأسواق الداخلية.

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وقال ماروس سيفكوفيتش في مؤتمر صحفي: "سنواصل متابعة هذا عن كثب ونتأكد من سحب البنود الخلافية بشكل فعال".

وأضاف أن القضايا المفتوحة بشأن صفقة تجارية محتملة مع بريطانيا ستتم مناقشتها في اجتماع بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بروكسل في الأيام المقبلة.

وأعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن اتفاق لإدارة التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، ورحبت الحكومة الإيرلندية بالاتفاق.

المصدر: رويترز

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