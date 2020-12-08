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دبلوماسيون: واشنطن ترجح انخراط دولة مجاورة في الحرب الإثيوبية

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دبلوماسيون: واشنطن ترجح انخراط دولة مجاورة في الحرب الإثيوبية
Reuters Tiksa Negeri
الجنود الإثيوبيون في تيغراي - أرشيف
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أكد مصدر حكومي أمريكي ودبلوماسيون إقليميون أن واشنطن ترجح عبور جنود إرتيريين الحدود إلى إثيوبيا لمساعدة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في قتال تيغراي، على الرغم من نفي الدولتين.

وقد يتسبب التقييم الأمريكي في مأزق سياسي محتمل، حيث تنظر واشنطن إلى إثيوبيا باعتبارها حليفا رئيسيا في منطقة القرن الإفريقي المضطربة، بينما تتهم إريتريا بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

وأشار دبلوماسيون ومصدر أمني اطلعوا على التقييم الأمريكي، إلى أن "الدليل الأمريكي على مشاركة إرتيريين في الحرب المستمرة منذ شهر يستند إلى صور بالأقمار الصناعية واتصالات تم اعتراضها وتقارير متناقلة من منطقة تيغراي".

ووقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الإرتيري أسياس أفورقي في 2018 اتفاق سلام ينهي عداء دام 20 عاما، ويعتبر "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" عدوا مشتركا.

المصدر: "رويترز"

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