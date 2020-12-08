برلماني أرمني بارز يدعو لعلاقات دبلوماسية مع أذربيجان

دعا نائب بارز عن الحزب الحاكم في البرلمان الأرمني إلى ضرورة فتح حوار مع أذربيجان وإقامة علاقات دبلوماسية، من أجل "تغيير الآفاق المتوقعة" بعد إبرام اتفاق قره باغ.

وفي كلمة له أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، قال أندرانيك كوتشاريان رئيس لجنة الدفاع والأمن البرلمانية: "لقد خسرنا في ساحة المعركة أخلاقيا ومعنويا. من الواضح أن حقيقة الهزيمة ستؤدي إلى تعقيدات إضافية، لكننا بحاجة إلى تجاوز حالة الإحباط بأسرع وقت ممكن".

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وتابع: "في نهاية المطاف، علينا أن نحاول فتح حوار مع الجانب الفائز، مهما كان ذلك صعبا.. تقريبا كل الدول التي تعافت من حروب واسعة النطاق، سلكت هذا الطريق. وإقامة علاقات دبلوماسية ثنائية قد تغير الآفاق المتوقعة".

واعتبر أن "الخطوات المحسوبة بمنتهى الدقة ستؤدي إلى حقيقة أن الحل الفعال للمشاكل التي نشأت في مجالي الأمن والدفاع سيصبح أساسا للتنمية الاقتصادية والإصلاحات، وقوة دافعة لتحديث الاقتصاد. ويمكن أن تستند السياسة الاقتصادية إلى مهام إعادة بناء الجيش وتشكيل منظومة الأمن".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات في يريفان تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب توقيعه البيان مع روسيا أذربيجان لإنهاء القتال في قره باغ، والذي خسر بموجبه الأرمن معظم الأراضي التي كانت تحت سيطرتهم في المنطقة.

المصدر: "نوفوستي"