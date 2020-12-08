صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يعلن استعداده لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في أوكرانيا

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أنه ومركز "غاماليا" الطبي الذي يعود له الفضل في تطوير لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، مستعدان لبدء إنتاج هذا اللقاح في أوكرانيا.

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وجاء في بيان أصدره الصندوق، اليوم الثلاثاء، إن شركة "بيوليك" وهي إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأدوية، قد نظمت إنتاج "اللقاح بشكله النهائي" على أراضي أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن القدرات الإنتاجية للشركة المذكورة تفي بجميع المعايير الخاصة بـ "الممارسات التصنيعية الجيدة" (GMP) الخاصة بالمنتجات الطبية.

وسابقا اليوم، زار فيكتور ميدفيدشوك، رئيس الكتلة اللبرلمانية لحزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة" في أوكرانيا، مركز "غاماليا"، حيث بحث مع مديره، ألكسندر غينتسبورغ، والمدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، القضايا المتعلقة باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي