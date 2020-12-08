إثيوبيا تؤكد وجود مقاتلين "لم يهزموا بعد" في تيغراي

أكدت إثيوبيا اليوم الثلاثاء أنه لا يزال هناك مقاتلون من إقليم تيغراي الشمالي المتمرد "لم يهزموا"، وذلك بعدما أعلنت الحكومة انتهاء عمليتها العسكري في المنطقة.

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وقال رضوان حسين، المتحدث باسم فريق العمل الحكومي المعني بأزمة تيغراي، للصحفيين: "هناك القليل من فلول الميليشيا أو القوات الخاصة التي لم تتم السيطرة عليها بعد".

وأضاف المتحدث أن "إطلاق نار متقطعا" لا يزال يحدث في تيغراي، مشيرا إلى أن ذلك ليس أمرا غير مألوف في المنطقة.

يعتقد أن القتال الذي دام شهرا بين الجيش الفيدرالي ومقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، فيما فر نحو 50 ألف لاجئ إلى السودان المجاور.

وسيطر الجيش على مقلي (ميكيلي) عاصمة الإقليم من جبهة تحرير تيغراي وأعلن إنهاء هجومه المستمر منذ شهر. لكن قادة "الجبهة" يقولون إن قواتها تقاتل على جبهات مختلفة حول مقلي.

ومن غير الممكن التحقق من مزاعم كافة الأطراف نظرا لانقطاع معظم الاتصالات وصعوبة دخول الإقليم.

المصدر: "رويترز"