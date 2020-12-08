رئيس الكنيسة الأرمنية يناشد نيكول باشينيان الاستقالة

دعا كاثوليكوس عموم الأرمن، كاريكين الثاني، رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، إلى الاستقالة من منصبه في ضوء الأزمة التي تعيشها البلاد، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لمقر الكنيسة.

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وجاء في رسالة أصدرها كاريكين الثاني: "في زمن الأزمات نتوجه إلى رئيس الوزراء نيكول باشينيان بدعوة أبوية لاتخاذ قرار الاستقالة من منصبه، تفاديا لاضطرابات ومواجهات محتملة ومنعطفات مأساوية".

وفي وقت سابق توجه أرام الأول، كاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير (الذي يرعى أبناء الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية خارج أرمينيا) برسالة مماثلة إلى رئيس الحكومة الأرمنية.

وبدأت المعارضة الأرمنية حملة احتجاجات واسعة في يريفان، مع انقضاء مهلة منحتها لباشينيان سابقا كي يستقيل من منصبه، وذلك وسط الأزمة الحادة التي تشهدها البلاد بعد توقيع رئيس حكومتها، في 10 نوفمبر، إلى جانب الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، بيانا مشتركا حول وقف إطلاق النار والقتال في قره باغ.

واعتبرت المعارضة خطوة باشينيان هذه "استسلاما" لأرمينيا بعد 44 يوما من المواجهات العسكرية بين القوات الأرمنية والأذربيجانية في المنطقة. كما تحمل المعارضة باشينيان المسؤولية عن مشكلات اقتصادية واجتماعية في البلاد.

وعلى خلفية الأزمة السياسية الراهنة، دعا رئيس الدولة، أرمين سركيسيان، إلى تشكيل حكومة وفاق وطني ستتولى إدارة أمور في البلاد حتى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

المصدر: تاس