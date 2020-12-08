تركيا: نريد تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس العضوية الكاملة

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن "بلاده تريد تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس العضوية الكاملة".

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وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، في أنقرة، إلى أنه "لا يمكن حل المشاكل بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إلا إذا تصرف الأخير بأسلوب سليم في قمة هذا الأسبوع وما بعده".

وقال إن "اليونان واصلت خطواتها الاستفزازية في المنطقة، على الرغم من جهود تركيا لاستخدام الدبلوماسية"، مضيفا أن "أنقرة تتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يعمل كوسيط أمين وموضوعي في منطقة الخلاف".

من جهته، شدد وزير الخارجية الهنغاري على أن "قسما هاما من أمن أوروبا بيد تركيا، سواء أعجبهم (يقصد الأوروبيين)، أم لم يعجبهم".

في حين لفت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين، إلى أن "تركيا فشلت في المساعدة في حل الخلاف مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد الأوروبي، بشأن موارد الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط".

المصدر: رويترز + الأناضول