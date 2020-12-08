الخارجية الصينية تصف العقوبات الأمريكية بالسلوك "الدنيء"

وصفت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، القرار الأمريكي بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بالسلوك "الدنيء"و"غير المبرر"، مطالبة بسحب هذا القرار.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشون ينغ، إن الخطوة الأمريكية لمعاقبة المسؤولين الصينيين "سلوك غير مبرر ودنيء" وإن الصين "تحثها على سحب القرار".

كما أكدت أن الصين "ستتخذ إجراءات مضادة وصارمة".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس، عقوبات على 14 مسؤولا صينيا في تصنيفات جديدة متعلقة بهونغ كونغ.

وذكر موقع الوزارة أن "جميع الأفراد أعضاء في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طردت حكومة هونغ كونغ الشهر الماضي أربعة من أعضاء المعارضة من هيئتها التشريعية، بعد أن منح البرلمان الصيني سلطات للمدينة لكبح المعارضة.

المصدر: رويترز