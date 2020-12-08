واشنطن زودت أوكرانيا في 2020 بمنتجات عسكرية بمبلغ قياسي

قالت وكالة الدفاع والأمن الأمريكية، إن واشنطن باعت لسلطات كييف منتجات عسكرية بقيمة 510 ملايين دولار في السنة المالية 2020 من خلال برنامج الإمداد العسكري الخارجي.

وذكرت الوكالة، في تقرير صدر الاثنين، أن هذا المؤشر هو الأكبر على الإطلاق طوال فترة التعاون بين الدولتين. ووفقا للتقرير، وردت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في هذا العام منتجات عسكرية بقيمة 510.5 مليون دولار، مقارنة بـ 272.4 مليون دولار في عام 2019، و 250.7 مليون دولار في عام 2018، و 207.7 مليون دولار في عام 2017، و 226.5 مليون دولار في عام 2016. أما بالنسبة لكل السنوات التي سبقت ذلك، فلقد بلغت القيمة الإجمالية لواردات الأسلحة الأمريكية إلى كييف 179.2 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، كما ورد في التقرير، قامت الولايات المتحدة في عام 2020، بتزويد ليتوانيا بمنتجات عسكرية بقيمة 136.5 مليون دولار، وجورجيا - 62.8 مليون دولار، ولاتفيا - 38.1 مليون دولار، ومولدوفا - 11.5 مليون دولار، وتركمانستان - 1.3 مليون دولار، وكازاخستان - بمليون دولار ، وإستونيا - 610 آلاف دولار، وأذربيجان - 509 آلاف دولار، أرمينيا - 2000 دولار.

المصدر: تاس