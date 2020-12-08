تركيا تأمر باحتجاز 304 من العسكريين للاشتباه بصلاتهم بغولن

ذكرت وكالة "الأناضول" الثلاثاء أن السلطات التركية أمرت باحتجاز 304 من أفراد الجيش في عملية استهدفت أنصار الداعية الإسلامي الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب عام 2016.

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وقالت الوكالة إن عملية اليوم الثلاثاء بدأها مكتب المدعي العام في إقليم إزمير الساحلي في غرب البلاد، وامتدت إلى أكثر من 50 إقليما، حيث تم احتجاز 198 من المشتبه بهم.

وذكرت "الأناضول" أنه من المعتقد أن المشتبه بهم، ومن بينهم خمسة برتبة عقيد وعشرة برتبة رائد ومعظمهم (295 شخصا) في الخدمة، على اتصال بأشخاص لهم صلات بشبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، احتجز حوالي 80 ألف شخص تمهيدا لمحاكمتهم وتم فصل أو وقف حوالي 150 ألف موظف مدني وعسكري عن العمل. وطرد أكثر من 20 ألفا من الجيش وحده.

وينفي غولن ضلوعه في محاولة الانقلاب التي قتل فيها حوالي 250 شخصا.

المصدر: وكالات