ريابكوف: سلمنا الأمريكيين وثيقتين غير رسميتين حول الحد من التسلح

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن موسكو سلمت واشنطن، وثيقتين غير رسميتين بشأن الحد من التسلح "كمادة للتفكير"، وليس كخيارين لاتفاقات جديدة في هذا المجال.

وأضاف نائب الوزير، اليوم الثلاثاء، في تعليق على معلومات ظهرت في وقت سابق في صحيفة "كوميرسانت" قالت إن موسكو سلمت لواشنطن خيارات لاتفاقية إطارية بشأن الحد من التسلح: "منذ فترة سلمنا الجانب الامريكي، وثيقتين غير رسميتين، كمادة للتفكير.

الأولى ضخمة نسبيا، وهي ما يسمى بإطار الحد من التسلح في المستقبل، وفيها سردنا نقاط جدول الأعمال الحالي التي يجب بحثها ومعالجتها في المستقبل من أجل زيادة فرص التوصل إلى اتفاق. الوثيقة الثانية، أقصر من حيث المحتوى، وأكثر تحديدا من حيث الإشارة السياسية، حيث أنها ليست مجرد تعيين لاتجاهات العمل، بل هي صيغة لاتفاقية محددة. ويتعلق هذا النص بتمديد معاهدة ستارت الحالية".

وتابع ريابكوف القول: "وهكذا، عرضنا على الولايات المتحدة، في إحدى الوثيقتين، الموافقة على تمديد معاهدة ستارت دون شروط مسبقة، وفي الوثيقة الثانية أرفقنا رؤيتنا لكيفية المضي قدما وفي أي اتجاه".

وأكد ريابكوف، أن الدبلوماسيين الروس "لم يقدموا أي خيارات للاتفاقات". وقال: "كيف يمكن تقديم خيارات، إذا لم نتفق حتى من حيث المبدأ على الشكل والمكان الذي يجب أن نتحرك فيه".

المصدر: تاس