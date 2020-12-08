رئيس الاستخبارات الأمريكية يصنف منافسي بلاده

قال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، في حديث لقناة "فوكس نيوز" يوم أمس الاثنين، إن روسيا ليست منافسا قويا للولايات المتحدة مثل الصين.

وأضاف: "لا يمكن لروسيا أن تتنافس كما تفعل الصين، مع أكبر اقتصاد في العالم - الولايات المتحدة. الصين لديها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وروسيا ليست حتى في المراكز العشرة الأولى. تمتلك إيطاليا، والبرازيل، وولاية تكساس اقتصادات أكبر من روسيا".

وتابع مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الذي يشرف على عمل جميع وكالات الاستخبارات الأمريكية الـ16: "بغض النظر عن مدى خطورة روسيا، فإنها لا تزال غير قادرة على منافستنا، كما تفعل الصين".

وأعرب مرة أخرى عن رأيه، بأن الصين تشكل أكبر تهديد للهيمنة الأمريكية في الاقتصاد، والمجال العسكري والتكنولوجيا.

وأوضح راتكليف، أن "الصين أعدت خطة محددة للغاية لتحقيق هدفها، لقد أدرك الصينيون أن المعلومات تعتبر المفتاح اللازم للسيطرة على العالم".

المصدر: تاس