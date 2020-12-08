خروج أحدث حاملة طائرات بريطانية من الخدمة بسبب غرق قسم المحركات

ستبقى أحدث حاملة طائرات بريطانية HMS Prince of Wales، خارج الخدمة لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، بسبب تسرب المياه إلى قسم المحركات فيها.

وقالت صحيفة The Sun، إن الحادث الذي انكشف الآن، وقع في أكتوبر في ميناء بورتسموث.

وأضافت الصحيفة، أن سبب الحادث كان تسرب المياه من أنابيب الأطفاء، ونتيجة له تسربت آلاف اللترات من المياه وغمرت غرفة المحركات، وتسببت بغرق الألواح الكهربائية تحت الماء لمدة 24 ساعة.

وذكرت الصحيفة، أن إصلاح حاملة الطائرات قد يكلف ملايين الجنيهات الإسترلينية، ويستمر حتى مايو من العام المقبل.

من جانبه أكد ممثل البحرية البريطانية، أن هذه الحاملة التي كلف بناؤها 3.1 مليار جنيه إسترليني، تخضع لعملية إصلاح في ميناء بورتسموث.

وأضاف أنها، ستخرج إلى البحر لمزيد من التدريب والاختبار في عام 2021.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحادث وقع قبيل مغادرة السفينة إلى الشواطئ الأمريكية، المقررة نهاية هذا العام، حيث كان من المقرر تنفيذ عمليات إقلاع وهبوط لمقاتلات "إف-35" على سطحها.

المصدر: تاس