الرئيس البرتغالي يعلن ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة

أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقرر إجراؤها في يناير المقبل، متعهدا بمواصلة مكافحة جائحة "كوفيد- 19" والأزمة الاقتصادية.

وقال دي سوزا: "قررت الترشح لرئاسة الجمهورية، لأن هناك جائحة يجب مواجهتها وأزمة اقتصادية واجتماعية يجب التغلب عليها".

وتوقعت آخر استطلاعات الرأي أن يفوز ريبيلو دي سوزا، أستاذ القانون السابق والرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي اشتهر كمعلق سياسي على محطات التلفزة، من الجولة الأولى بحصوله على أكثر من 50 % من الأصوات.

ومن بين المرشحين المعلنين، تحتل الاشتراكية آنا غوميز المنتقدة لرئيس الوزراء أنطونيو كوستا المركز الثاني في الاستطلاعات.

المصدر: "أ ف ب" + وكالات