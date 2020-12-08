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وزير الخارجية الصيني يتعهد بدعم الاتفاق التجاري خلال ولاية بايدن

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وزير الخارجية الصيني يتعهد بدعم الاتفاق التجاري خلال ولاية بايدن
Reuters
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
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أعلن رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني كريج ألين أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي تعهد بدعم الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة خلال ولاية جو بايدن.

وأوضح ألين في تصريح لوكالة "رويترز" بعد مؤتمر عقده المجلس، أن وزير الخارجية الصيني أعاد التأكيد على التزام بلاده بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، وتعهد بدعم الاتفاق خلال إدارة بايدن.

ولفت إلى أن المجموعة التي تمثل 240 شركة تعمل في الصين، ومسرورة بالتقدم الذي أحرزته الصين.

وأضاف: "مجلس الأعمال الأمريكي الصيني ضغط على وانغ بشأن المخاوف المتبقية بشأن المعاملة المتساوية للشركات الأمريكية، والمخاوف المتعلقة بالتأشيرات وحقوق الملكية الفكرية التي على بكين معالجتها".

وتابع: "وانغ يأمل أن يبدأ أكبر اقتصادين في العالم مفاوضات بشأن اتفاقية المرحلة الثانية بعد تولي جو بايدن منصبه في 20 يناير".

المصدر: "رويترز"

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