بومبيو يدرج السعودية وإيران والصين على لائحة الدول المقلقة في الحرية الدينية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن إدراج السعودية وإيران وباكستان والصين وكوريا الشمالية على لائحة الدول التي تشكل مصدر قلق خاص في مجال الحرية الدينية.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "الولايات المتحدة أدرجت اليوم بورما والصين وإريتريا وإيران ونيجيريا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وباكستان والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان على لائحة الدول التي تشكل مصدر قلق بموجب قانون الحرية الدينية الدولي لعام 1998 لارتكابها انتهاكات ممنهجة ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية".

Today the U.S. designates Burma, China, Eritrea, Iran, Nigeria, the DPRK, Pakistan, Saudi Arabia, Tajikistan, and Turkmenistan as countries of concern under the International Religious Freedom Act of 1998 for engaging systematic, ongoing, egregious religious freedom violations. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 7, 2020

وأضاف: "التزام الولايات المتحدة بالحرية الدينية لا يتزعزع. لا ينبغي السماح لأي دولة أو كيان بملاحقة الناس دون عقاب بسبب معتقداتهم. هذه التصنيفات السنوية تظهر أننا سنتحرك عندما يتم مهاجمة الحرية الدينية".

المصدر: RT