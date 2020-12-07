أسقف أرمني يرفض أداء الطقوس بحضور باشينيان

رفض أسقف أرمني أداء الطقوس بحضور رئيس الوزراء نيكول باشينيان في ذكرى الزلزال المدمر الذي ضرب أرمينيا عام 1988.

وقال رئيس أبرشية شيراك للكنيسة الرسولية الأرمنية كبير الأساقفة ميكائيل أجاباخيان، إن حضور باشينيان "غير مرغوب فيه... ولذلك لم أقم بأداء الطقوس بحضوره"، مضيفا أن ذلك من حق أي رجل دين.

وأضاف أن الطقوس أجراها رجل دين آخر، لا يثير حضور باشينيان استياءه.

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وزار باشينيان عدة مدن في المنطقة التي ضربها الزلزال عام 1988 وحصد فيها أرواح 25 ألف شخص على الأقل، ويعتبر من أكبر الكوارث في تاريخ أرمينيا.

ويأتي ذلك على خلفية موجة من الانتقادات والاحتجاجات التي استهدفت باشينيان في أعقاب اتفاق وقف القتال في منطقة قره باغ، الذي توصلت إليه أرمينيا وروسيا وأذربيجان في 9 نوفمبر الماضي.

وينص الاتفاق على تسليم أرمينيا مناطق متاخمة لقره باغ لأذربيجان، وتثبيت خسارة الأرمن لأجزاء من قره باغ، إذ أن الاتفاق يقضي بتوقف القوات عند المواقع التي كانت فيها لحظة توقيع الاتفاق.

المصدر: نوفوستي