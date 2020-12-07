"سو-30" روسية تعترض 3 طائرات للناتو

أعلن مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي أن مقاتلة "سو-30" اعترضت طائرات استطلاع أمريكية وفرنسية اقتربت من أجواء روسيا فوق البحر الأسود.

وقال المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية: "تمكن طاقم المقاتلة الروسية من تحديد عائدية الطائرات الأجنبية التي تبين أنها طائرة استطلاع RC-135، وطائرة تزود بالوقود KS-135 أمريكيتان، وطائرة استطلاع فرنسية C.160G".

وأشار المركز إلى أن "سو-30" رافقت الطائرات الأجنبية حتى ابتعدت عن الأجواء الروسية وعادت إلى قاعدتها سالمة.

المصدر: إنترفاكس