الولايات المتحدة.. 1118 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 14 مليونا و636914، بزيادة 174387 إصابة عن الإحصاء السابق.

وذكرت أن عدد الوفيات زاد إلى 281253 بتسجيل 1118 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كورونا حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

المصدر: "رويترز"