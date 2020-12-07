الولايات المتحدة.. 1118 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 14 مليونا و636914، بزيادة 174387 إصابة عن الإحصاء السابق.
وذكرت أن عدد الوفيات زاد إلى 281253 بتسجيل 1118 وفاة جديدة.
وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كورونا حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.
ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
المصدر: "رويترز"