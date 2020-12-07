حاكم نيويورك: قد نمنع مجددا تناول الطعام في الأماكن المغلقة

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أنه قد يمنع تناول الطعام في الأماكن المغلقة في مطاعم المدينة مرة أخرى، إذا لم تستقر حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات خلال الأيام المقبلة.

وقال كومو في إحاطة صحفية: "نحاول إدارة النظام الاستشفائي، ولكن إذا زادت إصابات كورونا، فلن يكون لدينا خيار آخر سوى الإغلاق"، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تطبيق قيود الإغلاق في أي منطقة تتعرض فيها المستشفيات لخطر الوصول إلى 90 في المائة من سعتها على مدى ثلاثة أسابيع.

والقيود الحالية تفرض على المطاعم المغلقة عدم استقبال أكثر من 25 في المائة من سعتها، أما المطاعم في الأماكن المفتوحة فيسمح لها باستقبال 50 في المائة من قدرتها الاستيعابية.

وستؤدي القيود الإضافية التي هدد كومو بفرضها إلى منع تناول الطعام في الأماكن المغلقة بشكل كلي، أما المطاعم المفتوحة سيتم خفض قدرتها الاستيعابية إلى 25 في المائة.

المصدر: "The Hill"