ألمانيا تحث الولايات المتحدة على إلغاء عقوبة الإعدام

ذكرت مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية بيربل كوفلر أن بلادها دعت السلطات الأمريكية إلى التخلي عن عقوبة الإعدام، والعودة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وأضافت: "آسفة جدا بخصوص عمليات الإعدام الخمس المخطط لها والثماني التي نفذتها السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة. عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة تتعارض مع الاتجاهات العالمية".

وقالت: "يتزايد عدد الدول التي تلغي عقوبة الإعدام. ولا يزال أقل من 60 دولة تلتزم بعقوبة الإعدام. لذلك أدعو حكومة الولايات المتحدة إلى وقف الإعدامات والعودة إلى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام".

وأضافت: "ترفض الحكومة الألمانية عقوبة الإعدام باعتبارها شكلا من أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية في ظل جميع الظروف. لذلك، نكافح مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي منذ سنوات عديدة من أجل إلغائها في جميع أنحاء العالم".

المصدر: نوفوستي