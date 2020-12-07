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وزير المالية الألمانية: تغيير فيسبوك لاسم العملة المشفرة "تجميلي"

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وزير المالية الألمانية: تغيير فيسبوك لاسم العملة المشفرة
Reuters
وزير المالية الألماني أولاف شولز
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اعتبر وزير المالية الألماني أولاف شولز أن "إعادة إطلاق العملة المشفرة "ليبرا" تحت اسمها الجديد "ديم" كان مجرد تغيير تجميلي".

وفي بيان صدر بعد مؤتمر لوزراء مالية مجموعة السبع عقد عبر تقنية الفيديو، وجرى خلاله مناقشة العملات المشفرة، قال: "من الواضح بالنسبة لي أن ألمانيا وأوروبا لا تستطيعان ولن تقبلا دخولها إلى السوق بينما لا يتم التعامل مع المخاطر التنظيمية بشكل كاف".

وشدد على أنه "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أن احتكار العملة يبقى في أيدي الدول".

المصدر: "رويترز"

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