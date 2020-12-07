بومبيو: الانتخابات الفنزويلية كانت "مهزلة سياسية"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الانتخابات الفنزويلية التي أجريت يوم الأحد كانت "مهزلة سياسية" وقال إن الولايات المتحدة تدينها ووصفها بأنها "مسرحية".

إقرأ المزيد

وقال بومبيو إن نظام نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي غير الشرعي نظم في 6 ديسمبر مهزلة سياسية تهدف إلى أن تبدو وكأنها انتخابات تشريعية.

The U.S. condemns the illegitimate Maduro regime’s fraudulent Dec. 6 legislative elections. They do not meet any minimum standard of credibility and are nothing more than an attempt to steal Venezuela’s democratic future. We call on all countries to reject this electoral sham. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 7, 2020

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة "ستواصل الاعتراف بالرئيس المؤقت خوان غوايدو والجمعية الوطنية الشرعية".

المصدر: رويترز