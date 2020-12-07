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بومبيو: الانتخابات الفنزويلية كانت "مهزلة سياسية"

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بومبيو: الانتخابات الفنزويلية كانت
Reuters
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الانتخابات الفنزويلية التي أجريت يوم الأحد كانت "مهزلة سياسية" وقال إن الولايات المتحدة تدينها ووصفها بأنها "مسرحية".

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وقال بومبيو إن نظام نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي غير الشرعي نظم في 6 ديسمبر مهزلة سياسية تهدف إلى أن تبدو وكأنها انتخابات تشريعية.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة "ستواصل الاعتراف بالرئيس المؤقت خوان غوايدو والجمعية الوطنية الشرعية".

المصدر: رويترز 

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