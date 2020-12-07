"روسنفط" تنفي اتصالها بنجل بايدن

نفت شركة "روسنفط" الروسية العملاقة أي اتصال بينها وهانتر بايدن نجل جو بايدن، وأكدت أن كل ما تشيعه بعض وسائل الإعلام ليس إلا ادعاءات باطلة لإثارة الضجة وإلحاق الضرر بأنشطة الشركة.

ولم تستبعد الشركة، في بيانها، احتمال اللجوء إلى القضاء لحماية سمعتها التجارية، وأضافت: "في الآونة الأخيرة تم إشعال حرب إعلامية ضد شركتنا التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد، وتوفر فرص العمل وموارد الربح للشركات المنتجة للمعدات وشركات الخدمات والموردين الإقليميين. يشارك في هذه الحرب الإعلامية عدد من المؤسسات الإعلامية الدولية المعروفة".

وأشارت إلى أن قناة "فوكس نيوز" زعمت في 20 نوفمبر بوجود معلومات لديها تدل على أن "روسنفط" متورطة في تقديم نجل بايدن المشورة لشركاء صينيين بشأن الاستحواذ على حصة في الشركة.

وأضافت: "هذه الادعاءات عديمة الأساس وغير صحيحة على الإطلاق. لا تدير شركتنا أي اتصالات مع هانتر بايدن".

المصدر: نوفوستي