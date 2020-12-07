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إيران: لا نرى ضرورة للمساومة مجددا على الاتفاق النووي

أخبار العالم

إيران: لا نرى ضرورة للمساومة مجددا على الاتفاق النووي
RT
المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده
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جددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين رفض طهران اقتراح ألمانيا التفاوض مع إيران على صيغة أشمل للاتفاق النووي.

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وخلال موجز صحفي يومي، قال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده إن البعض في أوروبا لا يمكنهم مواصلة "السياسة الجائرة للضغط الأقصى" التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران تحت اسم "المفاوضات الجديدة".

واتهم خطيب زاده الدول الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي، قائلا: "لتعلم ألمانيا والآخرون أن ما لم يتحقق بالضغط الأقصى الأمريكي لن يتحقق بطرق أخرى".

وأضاف: "إيران لا تتفاوض ولا تساوم على أمنها القومي، علما بحقوقها ومسؤولياتها، كما أنها تعترف بحقوق ومسؤوليات الطرف الآخر".

وأضاف أن بلاده "لا ترى ضرورة للمساومة مرة أخرى على خطة العمل الشاملة المشتركة، لأن الاتفاق النووي مكتوب وفيه كل التفاصيل ولا يحتاج إلى أي مساومة".

المصدر: وكالات

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