ميركل: إجراءات الإغلاق الحالية لن تكون كافية خلال الشتاء
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pb5a
أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن إجراءات الإغلاق الحالية المعمول بها في ألمانيا للحد من تفشي كورونا، لن تكون كافية خلال الشتاء.
وقالت ميركل للمشرعين من كتلتها المحافظة خلال مناقشة الأعداد المتزايدة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، إن "الاعتماد على الأمل لن يساعدنا".
ونقل المشاركون عنها قولها إن الوضع يزداد خطورة... هذه الإجراءات لن تكون كافية لنجتاز الشتاء، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد القيود.
وأدى الإغلاق الجزئي وقواعد التباعد الاجتماعي المعمول بها منذ بداية نوفمبر إلى تباطؤ انتشار المرض بألمانيا، لكن ذلك لم يوقف انتشار المرض.
المصدر: رويترز