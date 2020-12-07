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ميركل: إجراءات الإغلاق الحالية لن تكون كافية خلال الشتاء

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ميركل: إجراءات الإغلاق الحالية لن تكون كافية خلال الشتاء
Reuters
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أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن إجراءات الإغلاق الحالية المعمول بها في ألمانيا للحد من تفشي كورونا، لن تكون كافية خلال الشتاء.

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وقالت ميركل للمشرعين من كتلتها المحافظة خلال مناقشة الأعداد المتزايدة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، إن "الاعتماد على الأمل لن يساعدنا".

ونقل المشاركون عنها قولها إن الوضع يزداد خطورة... هذه الإجراءات لن تكون كافية لنجتاز الشتاء، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد القيود.

وأدى الإغلاق الجزئي وقواعد التباعد الاجتماعي المعمول بها منذ بداية نوفمبر إلى تباطؤ انتشار المرض بألمانيا، لكن ذلك لم يوقف انتشار المرض.

المصدر: رويترز

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