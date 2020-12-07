"إندبندنت": هشام العبيدي يعترف بضلوعه في التحضير لهجوم "مانشيستر أرينا" في مايو 2017

اعترف هشام العبيدي، شقيق الانتحاري منفذ هجوم مسرح "مانشيستر أرينا" البريطاني في 2017، لأول مرة بضلوعه في التحضير للاعتداء حسب صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية استنادا إلى التحقيقات.

وكان المتهم، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، قد نفى في السابق أن يكون له أي ارتباط بخطط أخيه سلمان وبالتفجير الذي نفذه وخلف 22 قتيلا في شهر مايو 2017.

وقال المحامي بول غيرني، المسؤول في فريق التحقيق، إن زملاء له في هذه المهمة القضائية زاروا هشام في سجنه يوم 22 أكتوبر الماضي وإن "هشام عبدي اعترف خلال الحديث معهم بأنه لعب دورا بأتم معنى الكلمة وبكل وعي في التخطيط والتحضير لهجوم "أرينا".

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وكان القضاء البريطاني قد أدان الليبي هشام العبيدي في شهر أغسطس الماضي بجريمة قتل 22 شخصا بعدما أكد الادعاء العام أنه "مسؤول بنفس قدر مسؤولية" شقيقه الانتحاري.

المصدر: صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية