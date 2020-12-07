أنقرة: نحن ندافع عن العدالة في شرق المتوسط وليبيا وإقليم قرة باغ

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن "بلاده تدافع عن العدالة في شرق المتوسط، وليبيا، وإقليم قرة باغ الأذربيجاني".

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وأكد خلال كلمة في ورشة عمل بخصوص شرق المتوسط، أن تركيا "لا تقول إنها تريد كل شيء"، لافنا إلى أنهم "أقوياء ميدانيا، وعلى طاولة المفاوضات في ليبيا، وشرق المتوسط وقرة باغ"، وتابع قائلا: "نحن ندافع عن العدالة والتقاسم العادل، وما جرى في قرة باغ سيكون لصالح أرمينيا أيضا".

وأشار أوغلو إلى أن "تركيا تدعو دائما إلى التقاسم العادل لثروات شرق المتوسط، مما سيساهم في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة".

وأوضح أن بلاده "تقوم بأعمال البحث والتنقيب في جرفها القاري، وفي المناطق التي حصلت على ترخيص بشأنها من جمهورية شمال قبرص التركية".

وأضاف وزير الخارجية التركي أن "المطالب اليونانية بشأن جرفها القاري، تتعارض مع القانون الدولي"، مشيرا إلى أن "أثينا تطالب بجرف قاري مساحته 40 ألف كيلومتر مربع، استنادا إلى جزيرة صغيرة، لا تتعدى مساحتها 10 كيلومتر مربع، ولا تبعد عن الأراضي التركية سوى 2 كلم".

ودعا تشاووش أوغلو كافة الأطراف المعنية لـ"حل الخلافات الإقليمية القائمة" عن طريق الحوار والتعاون.

المصدر: الأناضول