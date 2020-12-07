وزير هنغاري: احتمالية مشاركة نحو 5000 مواطن في التجارب السريرية للقاح الروسي

أكدت وزارة الموارد البشرية الهنغارية، اليوم الاثنين، أنه "قد تكون هناك فرصة لمشاركة ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف هنغاري، في التجارب السريرية للقاح الروسي ضد كورونا سبوتنيك V".

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وأشار وزير الموارد البشرية، كاسلر ميكلوس، إلى أن "هدفهم مشترك، وهو أن يحصل الهنغاريون على لقاح آمن وفعال".

وأوضح أن "الوفد الهنغاري تلقى معلومات مفصلة عن اللقاح الروسي خلال زيارته لموسكو، مضيفا أن "المتخصصين الهنغاريين مقتنعون بأن اللقاح هناك مصنوع باستخدام أحدث التقنيات، وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية".

وانطلقت في موسكو، يوم السبت الماضي، حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.

وسيتم التطعيم بلقاح "سبوتنيك v"، وسيكون في المرحلة الأولى مخصصا للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة.

Az orosz vakcináról részletes tájékoztatást kapott moszkvai látogatása alkalmával a magyar delegáció. Szakembereink... Posted by Kásler Miklós on Monday, December 7, 2020

المصدر: RT + رويترز