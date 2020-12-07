انتخابات في غانا تشهد تنافسا قويا بين رئيسين حالي وسابق

تشهد غانا اليوم الاثنين انتخابات يتعهد فيها الرئيس نانا أكوفو أدو، وسلفه ومنافسه جون ماهاما بمساعدة الاقتصاد على التعافي من أول انكماش ربع سنوي له منذ ما يقرب من 40 عاما.

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ويتنافس في الانتخابات 12 مرشحا لكن من المرجح أن يختار معظم الناخبين بين أكوفو أدو والحزب الوطني الجديد الذي يتزعمه والمؤتمر الوطني الديمقراطي بزعامة ماهاما اللذين تناوبا السلطة منذ عام 1992.

وتعهد أكوفو أدو في حالة إعادة انتخابه لفترة ثانية مدتها أربع سنوات، بالمضي قدما في برنامج إنعاش قيمته 17 مليار دولار لتعزيز فرص العمل، في حين تعهد ماهاما بخطة للبنية التحتية قيمتها عشرة مليارات دولار.

ومن المتوقع أن تكون المنافسة متقاربة على الرغم من أن معلقين يقولون إن أكوفو أدو يحظى بتقدم طفيف بناء على أدائه خلال جائحة فيروس كورونا، والتي وفرت خلالها إدارته المياه مجانا ودعمت الكهرباء للأسر.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الخامسة مساء، ومن المتوقع معرفة النتائج في وقت لا يتجاوز العاشر من ديسمبر ولكن من المرجح أن تعرف قبل ذلك.

المصدر: "رويترز"