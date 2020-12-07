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أبي أحمد ينفي احتمالية نشوب حرب عصابات في إقليم تيغراي

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أبي أحمد ينفي احتمالية نشوب حرب عصابات في إقليم تيغراي
Reuters TIKSA NEGERI
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
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نفى رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الاثنين، قدرة "قوة متمردة شمالية"، حاربتها قواته على مدى أكثر من شهر، على شن حرب عصابات من جبال إقليم تيغراي.

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وقال أبي: "العصبة الإجرامية روجت لرواية، من الواضح كذبها، عن أن مقاتليها وأنصارها خبراء في القتال، ومسلحون جيدا، مما يهدد بتمرد طويل الأمد في جبال تيغراي الوعرة".

وتابع قائلا: "إنها تزعم أيضا أنها تمكنت من تنفيذ انسحاب استراتيجي، دون أن يمس إمكانياتها وعتاد حكومتها الإقليمية سوء"، لافتا إلى أن "الحقيقة هي أن العصبة الإجرامية هزمت تماما، وهي في حالة فوضى، وليست لديها قدرة تذكر على شن تمرد طويل الأمد".

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الشهر الماضي، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي المضطرب وسيطرة القوات الاتحادية على مقلي (ميكيلي) عاصمة الإقليم بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.

ولم يصدر رد من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد.

كما لفتت وكالة "رويترز" إلى أن "الخبراء يخشون من اندلاع تمرد طويل الأجل، تكون له تداعيات مزعزعة للاستقرار في أنحاء شرق إفريقيا".

المصدر: رويترز

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