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بيسكوف: نأمل في الإفراج قريبا عن الصحفيين الروس المحتجزين في تركيا

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بيسكوف: نأمل في الإفراج قريبا عن الصحفيين الروس المحتجزين في تركيا
Sputnik Alexei Nikolsky
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عبر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أمل الكرملين في إيجاد تسوية لقضية احتجاز الصحفيين الروس في تركيا، ليتم الإفراج عنهم في أقرب وقت.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "دبلوماسيونا على تواصل مع الجانب التركي، ونأمل أن يتم حل المشكلة من خلال الحوار". وأضاف: "نتوقع ونأمل أن يتم إطلاق سراح صحفيينا في المستقبل القريب".

وأكد بيسكوف أن روسيا ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لتقديم المساعدة للصحفيين الروس المحتجزين.

وامتنع المتحدث عن الإجابة عن سؤال عما إذا كانت موسكو تعتبر الحادث خطوة غير ودية من جانب تركيا، مكتفيا بالقول: "نواصل دراسة ظروف هذا الاحتجاز وأسبابه".

وفي وقت سابق، قال مصدر في الخارجية التركية إنه تمت إحالة قضية اثنين من الصحفيين العاملين في قناة NTV الروسية اللذين تم احتجازهما قبل فترة في اسطنبول، إلى محكمة تركية.

وحسب مصدر تركي، فإنه تم توقيف هذين الصحفيين في اسطنبول بسبب "عدم حيازتهما أوراق الاعتماد اللازمة"، لدى قيامهما بتصوير قرب المبنى الذي يوجد فيه مقر شركة "بيكار سافونما" المتخصصة في إنتاج طائرات حربية بدون طيار.

المصدر: وكالات

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