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الرئيس الكوري الجنوبي يخطط لإرسال مبعوث خاص إلى روسيا

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الرئيس الكوري الجنوبي يخطط لإرسال مبعوث خاص إلى روسيا
Reuters
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن
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قال مصدر مطلع إن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، يخطط لإيفاد، النائب البرلماني السابق عن الحزب الديمقراطي الحاكم لثلاث دورات، وو يون كيون، إلى روسيا هذا الشهر كمبعوث خاص.

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وتأتي هذه الخطوة وسط تكهنات بأنه قد يتم تعيين وو كرئيس جديد لمكتب السكرتارية لمون، حسب ما أفادت وكالة "يونهاب".

ومن المتوقع أن توكل لوو الذي عمل سفيرا لدى روسيا من 2017-2019، مهمة مناقشة القضايا العالقة بين سيئول وموسكو، بما في ذلك احتمال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لسيئول والتي تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المحتمل أن يعلن مكتب الرئاسة عن جدول زيارة وو، وتفاصيل أخرى في وقت لاحق.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتنحى رئيس سكرتارية الرئاسة، نوه يونغ مين، في غضون الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

يذكر أن وو مدرج في القائمة المختصرة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية للمرشحين ليحلوا محل نوه.

لكن مصادر تفيد بأنه أخبر مساعديه أنه لا ينوي تولي المنصب.

المصدر: "يونهاب"

 

 

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