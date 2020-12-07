ماس: ألمانيا عملت على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لكن استفزازات حالت دون إجراء محادثات

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين، إن ألمانيا عملت على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن التصعيد شرق المتوسط، لكن الاستفزازات حالت دون إجراء محادثات.

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ولفت ماس قبيل دخوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون اتخاذ إجراءات بحق تركيا خلال اجتماعهم اليوم الاثنين إذ لم يحدث أي خفض للتصعيد في النزاع بشرق المتوسط خلال الشهور الماضية.

وأضاف ماس قبل الاجتماع مع نظرائه بالتكتل "عملت ألمانيا جاهدة خلال الشهور الماضية على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا... لكن حدثت استفزازات كثيرة جدا وحال التوتر بين تركيا وقبرص واليونان دون إجراء أي محادثات مباشرة".

وأضاف "لهذا السبب، سنتحدث عن أي العواقب ينبغي علينا أن نفرضها".

ويقيم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم أسباب فرض عقوبات على تركيا على خلفية نزاع على الغاز في البحر المتوسط ​​ليقرر زعماء التكتل ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بمعاقبة أنقرة.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: "ليس لدي علم بأي حكومة في الاتحاد الأوروبي تتحدى وجهة النظر القائلة بأن الوضع أسوأ من أكتوبر وأنه يجب على الزعماء أن يفكروا في العواقب.

ولن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم اليوم تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس زعماء الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط ​​أو مواجهة العواقب.

وقالت فرنسا والبرلمان الأوروبي إن الوقت حان لمعاقبة تركيا عضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي ينظر إليها في بروكسل على أنها تؤجج الخلاف بشأن الغاز من أجل سياسات داخلية.

وترفض تركيا حديث الاتحاد الأوروبي عن العقوبات قائلة إنه ليس بناء.

المصدر: "رويترز"