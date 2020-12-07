ظريف يلتقي المقداد في طهران

استقبل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في العاصمة طهران.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة إلى أن الجانبين سيستعرضان آخر التطورات في الأزمة السورية، والعلاقات الثنائية، والتعاون الإقليمي.

وأكد عبر تغريدة في "تويتر" أن "الحل السياسي هو الخيار الوحيد الممكن لإنهاء الأزمة الحالية"، مشيرا إلى أن "إيران تقف إلى جانب الشعب السوري والحكومة السورية في محاربة الإرهاب".

تهران امروز میزبان اولین سفر خارجی وزیر خارجه جدید #سوریه است.

دستور کار: بررسی آخرین وضعیت بحران سوریه، روابط دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای.

راه‌حل سیاسی، تنها گزینه ممکن برای پایان دادن به بحران جاری است.#ایران در مسیر مبارزه با تروریسم، در کنار مردم و دولت 🇸🇾 ایستاده است. pic.twitter.com/LKspaF9Dvl — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) December 7, 2020

المصدر: RT