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ظريف يلتقي المقداد في طهران

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استقبل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في العاصمة طهران.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة إلى أن الجانبين سيستعرضان آخر التطورات في الأزمة السورية، والعلاقات الثنائية، والتعاون الإقليمي.

وأكد عبر تغريدة في "تويتر" أن "الحل السياسي هو الخيار الوحيد الممكن لإنهاء الأزمة الحالية"، مشيرا إلى أن "إيران تقف إلى جانب الشعب السوري والحكومة السورية في محاربة الإرهاب".

ظريف يلتقي المقداد في طهران
SKhatibzadeh
صور استقبال وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد

المصدر: RT

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