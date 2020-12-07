"يسرائيل هايوم": من المتوقع أن ينشر اتفاق حول المناطق الاقتصادية الحصرية المشتركة بين إسرائيل وتركيا

قالت صحيفة "يسرائيل هايوم"، أمس الأحد، إنه من المتوقع أن ينشر الأدميرال التركي السابق، جهاد يايجي، أول اقتراح من نوعه لاتفاق بشأن المناطق الاقتصادية الحصرية المشتركة بين البلدين.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه "بعد سنوات من الصراع الدبلوماسي، لفتت تركيا إلى رغبتها بالتقارب من إسرائيل مرة أخرى"، موضحة أن "الأدميرال المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سلم هذا الاقتراح، غير المسبوق، للمجلة الأكاديمية الإسرائيلية "Turkeyscope"، التي يصدرها مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في جامعة تل أبيب، لينشر اليوم الاثنين".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن هذه كانت "ثاني إشارة للمصالحة من تركيا في ما يتعلق بسوق الطاقة الإسرائيلية"، مشيرة إلى أنه "قبل أربعة أشهر، بعث مسؤولون في أنقرة إلى نظرائهم الإسرائيليين برسالة واضحة حول رغبة تركيا في بدء محادثات في هذا الشأن"، مضيفة أنه "بسبب جائحة فيروس كورونا، توقفت العملية".

وجاء هذا الاقتراح بعد تقرير عرض الأسبوع الماضي في وسيلة إعلامية تركية تابعة لأردوغان، حول محادثات سرية بين مسؤولي الموساد ونظرائهم الأتراك، حيث أظهر التقرير أن ممثلي أردوغان أعربوا في المحادثات السابقة أيضا عن رغبتهم في تعديل العلاقات مع إسرائيل".

وذكر التقرير أنه "في الأشهر الأخيرة توقف الزعيم التركي عن الإدلاء بتصريحات عدائية بشأن الدولة اليهودية".

وبحسب اقتراح يايجي، فإن "الحدود البحرية بين البلدين ستجتمع معا على حساب قبرص"، ومن وجهة نظر الأتراك، فإن الصفقة المقترحة على الإسرائيليين "هي امتداد للحدود البحرية التي بناها الأدميرال السابق مع ليبيا، وتم التوقيع على تلك الصفقة في طرابلس في 27 نوفمبر من العام الماضي، وهي مصدر التوترات الحالية بين أنقرة وأثينا، وفقا لصحيفة "يسرائيل هايوم".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "إذا كان اليونانيون حتى هذه اللحظة غاضبين بالفعل من قطع اتصالهم البحري مع قبرص، فإن مثل هذه الصفقة ستجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لأثينا ونيقوسيا".

المصدر: صحيفة "يسرائيل هايوم"