أردوغان يدعو إلى حل تفاوضي في البحر المتوسط ويؤكد عدم اعترافه بالمخططات أحادية الجانب في المنطقة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تعترف بالمخططات الرامية إلى حبسها بسواحل أنطاليا، منوها بأنه لا يمكنها أن تكتفي بمقعد المتفرج على تطورات المنطقة.

وقال أردوغان "ذكرنا بكل وضوح أن بلادنا لن تعترف بالمخططات والخرائط الرامية إلى حبسها بسواحل أنطاليا" مؤكدا أن "تركيا التي تمتلك أطول شريط ساحلي على البحر المتوسط لا يمكنها أن تكتفي بمقعد المتفرج على تطورات المنطقة". لكنها، "لا تسعى للتصعيد في شرق المتوسط، بل تعمل على حل الخلافات بالتعاون وبشكل عادل".

ووجه الرئيس التركي رسالة إلى بروكسل، في ظل تهديدها بإقرار عقوبات ضد أنقرة على خلفية التنافس الجيوسياسي القائم في شرق البحر الأبيض المتوسط، دعا فيها "الاتحاد الأوروبي أن يتخلص بسرعة من العمى الاستراتيجي وألا يتصرف حيال شرق المتوسط حسب أهواء اليونان وقبرص الرومية".

وأوضح بأن بلاده لا تسعى "لاغتصاب حقوق أحد، ونقف بصمود في وجه عقليات القرصنة التي تحاول استغلال حقوقنا" مشددا على أن "حل قضايا البحر المتوسط لا يكون بإقصاء بعضنا وإنما بجمع كافة الفاعلين في المنطقة على طاولة المفاوضات".

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وعرض أردوغان على شركائه الأوروبيين التوجه نحو حل تفاوضي بإشراك كل المعنيين بالصراع في البحر الأبيض المتوسط، حيث قال إن "مقترحنا حول تنظيم مؤتمر تشارك فيه جميع البلدان المطلة على المتوسط بما في ذلك قبرص التركية ما زال قائما".

المصدر: وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء