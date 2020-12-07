الخارجية الإيرانية ردا على السعودية والبحرين: على هذه الدول أن تعي مكانتها وأن تتحدث وفقا لقدراتها

علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على دعوة السعودية والبحرين لإشراكهما في أي مفاوضات محتملة حول الملف النووي، مشيرة إلى أن "على هذه الدول أن تعي مكانتها".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "على هذه الدول أن تعي مكانتها، وأن تتحدث وفقا لقدراتها"، مؤكدا أن "العلاقات الدولية، والترتيبات الإقليمية واضحة للجميع".

واتهم زادة السعودية بأنها "تتحمل العديد من المشكلات والحروب في المنطقة، إضافة إلى المجاعة وسفك الدماء في اليمن".

وتوجه للسعودية بالقول: "ننصح السعودية بحل المشكلات التي تسببت بها للعالم الإسلامي".

كما حملها المسؤولية "عن بعض المشكلات، من القرن الإفريقي وحتى جنوب شرق آسيا"، لافتا إلى أن "العديد من المدارس التكفيرية هناك (من القرن الإفريقي وحتى جنوب شرق آسيا)، تدار من قبل الرياض".

وتابع قائلا: "السعودية دولة متوسطة الحجم في المنطقة، ولا ينبغي أن نفرط في الحديث عنها"، مضيفا أنها "انتهجت سلوكا خاطئا، وعليها أن تصلح أخطاءها، وأن تتخذ مواقف تليق بحجمها كي لا يذهب ماء وجهها".

المصدر: RT