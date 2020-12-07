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الشرطة الإندونيسية: مقتل 6 يشتبه بأنهم من أنصار رجل دين في اشتباك

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الشرطة الإندونيسية: مقتل 6 يشتبه بأنهم من أنصار رجل دين في اشتباك
Reuters WILLY KURNIAWAN
عناصر من الشرطة الإندونيسية (صورة أرشيفية)
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أفادت الشرطة الإندونيسية بأن ستة أشخاص يعتقد بأنهم من أنصار رجل الدين الإندونيسي رزيق شهاب قتلوا في اشتباك مع قوات الأمن اليوم الاثنين.

وأضاف قائد شرطة جاكرتا فضيل عمران للصحفيين أن الاشتباك وقع بعد منتصف الليل مباشرة على طريق سريع عندما تعرضت سيارة للشرطة لهجوم خلال ملاحقة سيارة يعتقد أنها تقل مؤيدين لرجل الدين، مما أدى إلى نشوب تبادل لإطلاق النار.

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وكانت الشرطة تحقق مع رجل الدين المثير للجدل بشأن مخالفة البروتوكولات الصحية خلال جائحة فيروس كورونا بعد التجمعات الكبيرة للاحتفال بعودته إلى البلاد الشهر الماضي من السعودية حيث كان يقيم.

ويتزعم رجل الدين شهاب الجبهة الدفاعية الإسلامية وهي جماعة محافظة أصبح لها نفوذ سياسي في السنوات الماضية. وترك شهاب إندونيسيا بعد أن واجه اتهامات بالإباحية وإهانة أيدولوجية الدولة.

المصدر: "رويترز"

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