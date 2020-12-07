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مسؤولون في الهند يتهمون بكين بتوفير مخابئ وأسلحة في كونمينغ لتنظيمات مسلحة معارضة.. الصين تنفي

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مسؤولون في الهند يتهمون بكين بتوفير مخابئ وأسلحة في كونمينغ لتنظيمات مسلحة معارضة.. الصين تنفي
Reuters
دورية للقوات المسلحة الهندية.
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قال مسؤولون في الهند إن عدة وكالات أمنية حذرت حكومة بلدهم من وجود 4 قادة متمردين، على الأقل، من أكثر المطلوبين أمنيا لدى نيودلهي، في مدينة كونمينغ بجنوب الصين بغرض التدريب والتسلح.

وأوضحت القناة التلفزيونية الهندية "آن دي تي في" أن أخبارها تؤكد وجود القادة المتمردين بكونمينغ الصينية إلى غاية منتصف شهر أكتوبر الماضي على الأقل.

هذه الاتهامات الموجهة للصين بمساعدة التنظيمات المسلحة المتمردة على نيودلهي يؤكدها تكثيف الهجمات على الحدود الهندية مع ميانمار خلال الأشهر الأخيرة، حسب مصادر القناة التلفزيونية الهندية، بالتزامن مع التوتر بين الصين والهند في إقليم لاداخ بمنطقة جبال الهيمالايا.

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في المقابل، نفت وزارة الخارجية الصينية ما اعتبرته إشاعات تتهمها بدعم التنظيمات المسلحة المعارضة في الهند، مؤكدة نأيها بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للغير.

وقالت الوزارة الصينية للشؤون الخارجية إن "الصين تبنت دائما سلوكا حذرا ومسؤولا فيما يتعلق بتصدير الأسلحة" مضيفة "نحن لا نمارس التجارة العسكرية إلا بالتعاون مع الدول ذات السيادة ولا نبيع السلاح إلى جهات غير حكومية".

 

المصدر: قناة "NDTV" التلفزيونية الهندية

 

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