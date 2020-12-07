وزير الخارجية الأذربيجاني يزور طهران الأربعاء

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بايراموف، سيزور طهران الأربعاء.

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وأشار إلى أن وزير الخارجية الأذربيجاني سيلتقي نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، والرئيس الإيراني، حسن روحاني، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وأمين مجلس الأمن القومي، علي شمخاني.

وقال سعيد زادة: "لتعلم أوروبا أن إيران لن تفاوض أو تساوم على أمنها القومي"،

وتابع قائلا: "نأمل أن تدرك أوروبا موقعها وقدراتها وتأخذ بعين الاعتبار حدود توقعاتها من إيران".

وأضاف: "نقول لدول المنطقة أن إيران هي الداعم للاستقرار الإقليمي، وتجعلنا أخطاء بعضها كأخ أكبر لها".

ولفت زادة إلى أن إيران "لا ترى حاجة للتفاوض مجددا على الاتفاق النووي".

المصدر: RT