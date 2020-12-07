تركيا تحاكم اثنين من الصحفيين الروس

قال مصدر في الخارجية التركية، لمراسل "تاس" اليوم، إنه تمت إحالة قضية اثنين من الصحفيين العاملين في قناة NTV الروسية اللذين تم اعتقالهما قبل فترة في اسطنبول، إلى محكمة تركية.

ولم يستطع المصدر، تحديد التهم الموجهة ضد هذين الصحفيين، وأضاف: "ليس لدينا مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع".

في يوم 3 ديسمبر الجاري، احتجزت السلطات التركية هذين الصحفيين، في اسطنبول بسبب "عدم حيازتهما أوراق الاعتماد اللازمة".

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ونقلت "تاس"، عند مصدر في الخارجية التركية حينذاك قوله: "أوقفت الشرطة، هذين الصحفيين عندما كانا يقومان بالتصوير، حيث تبين أثناء التفتيش أنه لم يكن لديهم إذن بإجراء التصوير".

وأوضح المصدر، أنه تم توقيف الصحفيين قرب المبنى الذي يوجد فيه مقر شركة "بيكار سافونما" المتخصصة في إنتاج طائرات حربية بدون طيار.

المصدر: تاس