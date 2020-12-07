داوود أوغلو: أردوغان استبدادي في عهد ترامب إصلاحي في عهد بايدن

قال رئيس حزب "المستقبل" التركي أحمد داوود أوغلو "إن الرئيس رجب طيب أردوغان، كان يتبنى سياسة الاستبداد في الفترة التي حكم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

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وأضاف رئيس الوزراء التركي الأسبق "أنه الآن مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض أصبح أردوغان يدافع عن فلسفة الإصلاح".

وتابع أن "أردوغان والموالين له عندما لا يفقدون السلطة، يتحدثون عن الحرية والديمقراطية، وعندما يمتلكونها يقيدون حريات الآخرين".

وأردف "هؤلاء يرتدون ثوب الحرية عندما يرتديه الغرباء، ويخلعونه عندما يريد الغرباء ذلك أيضا".

وحول اتهام سميح يالتشين، عضو حزب الحركة القومية، لحزب المستقبل بأنه "انفصالي"، قال داوود أوغلو "اللغة من أهم حقوق الإنسان الأساسية، وهي جزء من كرامة الإنسان وكل لغة محترمة، والانفصال يميز بين الناس حسب لغاتهم ودياناتهم ومعتقداتهم، عندما يبدأ هذا التمييز، فإن الانفصالية أمر لا مفر منه، هذه هي النزعة الانفصالية الحقيقية".

المصدر: صحيفة "زمان" التركية