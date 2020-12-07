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تذكرة واحدة بين شركتي طيران إسرائيلية وبحرينية

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تذكرة واحدة بين شركتي طيران إسرائيلية وبحرينية
Reuters RONEN ZVULUN
طائرة مدنية إسرائيلية أمام أعلام البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة في مدينة لود بإسرائيل
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أعلنت شركة طيران "إلعال" الإسرائيلية، أمس الأحد، عن تعاون جديد مع شركة "طيران الخليج" البحرينية، وأوضحت أنه وفقا لهذا التعاون فإن الشركتين ستقومان برحلات جوية مشتركة بينهما.

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وأكدت أنه بموجب هذا التعاون سيكون متاحا شراء تذكرة طيران واحدة في الشركتين، مع محطة توقف في إسرائيل، أو البحرين. 

وسيسمح هذا الاتفاق للمسافرين الإسرائيليين، بالطيران من مطار "بن غوريون" في طائرة لشركة "إلعال" الإسرائيلية إلى العاصمة البحرينية المنامة، واستخدام نفس التذكرة إلى إحدى وجهات الشركة البحرينية، في حين يمكن للمسافرين القادمين من البحرين إلى إسرائيل، أن ينطلقوا من تل أبيب إلى دول أوروبا وأمريكا الشمالية.

 كما سيشمل التعاون بين الشركتين مجالات في نوادي العملات، والشحن، وخدمات الصيانة والتكنولوجيا، وغيرها. 

وتسير الشركة البحرينية رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من الشهر القادم، بحسب ما أعلنت الأسبوع الماضي. 

وكانت إسرائيل والبحرين قد اتفقتا الشهر الماضي رسميا على تبادل فتح السفارات في البلدين.

المصدر: "i24news"

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