البيت الأبيض يحدد أشد امتحان واجهته الولايات المتحدة بتاريخها

قالت ديبورا بوركس منسقة شؤون مكافحة فيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض، إن الزيادة الحالية في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة، تمثل أكبر تحد في التاريخ الأمريكي.

وأضافت بوركس، في حديث لشبكة "إن بي سي": "هذا ليس فقط أسوأ حدث صحي في المجتمع، بل هو أسوأ حدث واجهته البلاد".

من جانبه قال رئيس المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد، إن الأشهر المقبلة ستكون "أصعب الفترات في تاريخ الصحة الاجتماعية العامة في البلاد".

وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعا حادا، في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وتوفي حتى الآن، أكثر من 280 ألف شخص بمرض كوفيد-19.

المصدر: نوفوستي