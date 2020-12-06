 
مباشر

سكرتير جورجيا: لا دليل على تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أخبار العالم

سكرتير جورجيا: لا دليل على تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية
Reuters CP
سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافينسبيرغر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/paxy

قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافينسبيرغر يوم الأحد، إنه لا دليل على حدوث تزوير ممنهج في الانتخابات الأمريكية.

وأكد رافينسبيرغر، وهو جمهوري من أنصار ترامب لشبكة "إيه بي سي نيوز"، أن سلطات الولاية "لم تجد أبدا تزويرا ممنهجا بما يكفي لإلغاء نتائج الانتخابات".

وكان رافينسبيرغر أكد الأربعاء الماضي أن السلطات لم تكشف عن تغييرات كبيرة بعد إجراء إحصاء ثان لأصوات الانتخابات الرئاسية في الولاية.

وأشار إلى أن ترامب "جرى تضليله" وتلقى معلومات خاطئة حول عمليات تزوير في جورجيا.

ولم يعترف ترامب حتى الآن بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، التي تم تنظيمها يوم 3 نوفمبر المنقضي.

المصدر: "إيه بي سي نيوز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا