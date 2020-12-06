سكرتير جورجيا: لا دليل على تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافينسبيرغر يوم الأحد، إنه لا دليل على حدوث تزوير ممنهج في الانتخابات الأمريكية.

وأكد رافينسبيرغر، وهو جمهوري من أنصار ترامب لشبكة "إيه بي سي نيوز"، أن سلطات الولاية "لم تجد أبدا تزويرا ممنهجا بما يكفي لإلغاء نتائج الانتخابات".

“Yeah, sad but true ... I’m a conservative Republican and I’m disappointed, but those are the results,” Sec. of State Brad Raffensperger tells @GStephanopoulos when asked if there’s no doubt in his mind that President Trump lost the state of Georgia. https://t.co/jPVBc3tTOHpic.twitter.com/R9y9BF7QE7 — This Week (@ThisWeekABC) December 6, 2020

وكان رافينسبيرغر أكد الأربعاء الماضي أن السلطات لم تكشف عن تغييرات كبيرة بعد إجراء إحصاء ثان لأصوات الانتخابات الرئاسية في الولاية.

وأشار إلى أن ترامب "جرى تضليله" وتلقى معلومات خاطئة حول عمليات تزوير في جورجيا.

ولم يعترف ترامب حتى الآن بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، التي تم تنظيمها يوم 3 نوفمبر المنقضي.

المصدر: "إيه بي سي نيوز"