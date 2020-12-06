مادورو يؤيد إطلاق حوار وطني شامل بعد الانتخابات

أيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فكرة إطلاق حوار سياسي واسع يعقب الانتخابات، يشمل المعارضة غير البرلمانية التي رفضت المشاركة في الانتخابات العامة.

وذكر أن هذا الحوار سيسمح بتحديد سبل الانتعاش الاقتصادي وقال في مؤتمر صحفي عقب تصويته في الانتخابات البرلمانية: "أتفق مع فكرة رئيس وزراء إسبانيا السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، تنظيم حوار وطني بمشاركة جميع الأحزاب السياسية في فنزويلا المشاركة وغير المشاركة في الانتخابات، بحضور ممثلين عن جميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع لتقييم الأجندة الوطنية والاقتصادية".

وتجري انتخابات الجمعية الوطنية وهي البرلمان الفنزويلي المكون من مجلس واحد اليوم الأحد وتشارك فيها 107 أحزاب ورابطة سياسية.

ورفض أكثر من 20 حزبا وزعيم المعارضة خوان غوايدو خوض الانتخابات، فيما أعلن مادورو أنه مستعد للرحيل إذا فازت المعارضة.

المصدر: نوفوستي